Rekor için sahada

Süper Lig'de bugün Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Trabzonspor'da tam anlamıyla Onuachu kasırgası esiyor. Kiralık olarak forma giydiği 2023-2024 sezonunda gösterdiği muhteşem mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken, bu sezon 23 karşılaşmada 21 gol ile daha iyi bir performans gösterdi. 2.01 boyundaki futbolcu, her geçen gün performansını daha da artırıyor. Süper Lig'de 21 gole ulaşan Paul Onuachu, krallık yarışında zirvede yer alıyor.

TARİHİ BAŞTAN YAZIYOR

Onuachu aynı zamanda Burak Yılmaz'ın 2011-12 sezonunda 10 Eylül ile 6 Kasım 2011 arasında yakaladığı 8 maçlık gol serisini tekrarlayarak kulüp tarihindeki en uzun serilerden birine ortak oldu. Trabzonspor'un Gökdeleni, ligde çıktığı son 8 maçta fileleri 10 kez havalandırarak önemli bir istikrar yakaladı. Onuachu, bugün Eyüpspor maçında da gol atması halinde serisini 9 maça çıkartacak ve yeni bir rekora imza atacak. Kulüpte ilk kez bir oyuncu üst üste 9 maçta gol atma başarısı gösterecek. 31 yaşındaki futbolcu bu rekora ulaşmak için geri sayımda.

46 GOLE DİREKT KATKI SUNDU

Burak Yılmaz'ın 8 gollük serisini egale eden deneyimli yıldız, kulüp tarihinde 79 gollü Şota ve 51 gollü Nwakaeme'den sonra en golcü üçüncü yabancı futbolcu. İki farklı dönemde 51 maça çıkan Onuachu, 40 gol attı, 6 asist yaptı ve 46 gole katkı sundu. 31 yaşındaki forvet ayrıca kulüp tarihinde 39 golü bulunan unutulmaz isim Yattara'yı da geride bıraktı. Onuachu, krallık kazanarak bir başarı daha amaçlıyor.

TAM BİR KARAKTER: ONUACHU

İşine bağlılığı ile bu sezon Trabzonspor'un yükselişindeki en büyük paya sahip olan oyunculardan biri olan Onuachu, attığı gollerden sonra yaptığı sıra dışı hareketle de dikkat çekiyor. Nijeryalı yıldız, gol sevincinden önce asisti kim yapmış ise ilk önce ona sarılıyor, onu gösteriyor ve tebrik ediyor. Asist yapan futbolcuyu kameralara ve tribünlere gösteriyor.