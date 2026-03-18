Ethan Amundsen-Day sesleri

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor, rotasını Norveç'e çevirdi. Norveç basınından TV2 Sport'un haberine göre bordo-mavili ekip HamKam forması giyen 20 yaşındaki stoper Ethan Amundsen-Day ile ilgileniyor. Fırtına'nın Norveçli oyuncuyla ciddi şekilde ilgilendiği ve transfer şartlarını sorduğu ifade edildi. HamKam Sportif Direktörü Bjorn de 1.89 boyundaki futbolcuya olan ilgiyi doğruladı. Genç stoperin HamKam ile sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor ve market değeri 900 bin euro. Sol ayağını kullanan Ethan, sol ve sağ stoperin yanı sıra sol bekte de oynuyor.