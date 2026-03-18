Onana, Laporta ile görüştü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Barcelona'da pazar günü yapılan başkanlık seçimlerini kazanan Joan Laporta'yı ilk tebrik eden isimlerden biri, Trabzonspor'un eldiveni Andre Onana oldu. ManU'dan 1 yıllığına kiralanan Kamerunlu kalecinin, Laporta ile FaceTime üzerinden gerçekleştirdiği görüşme ve bu anları Snapchat hesabından paylaşması, transfer kulislerini hareketlendirdi. Barça altyapısından yetişen Onana'nın bu hamlesi, "Eski evine mi dönüyor?" sorusunu akıllara getirdi.