Tekke ile bir başka

Fırtına, teknik direktör Fatih Tekke ile 36 lig maçında 21 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tekke 2.02 puan ortalamasıyla Mart 2023'te seçilen Doğan'ın başkanlığı dönemindeki 6 çalıştırıcı içinde en yüksek puan ortalamasını elde eden isim oldu. Doğan döneminde görev alan Abdullah Avcı (1.80), Bjelica (1.50), Orhan Ak (1.50), Şenol Güneş (1.30) ve İhsan Derelioğlu (0.66) puan ortalaması elde etmişti. Tekke 36 haftadır görevini sürdürürken Avcı, 31, Güneş ise 23 maça çıktı.

PAPARA'DA 25 PUAN

Bu sezon evinde çıktığı 12 maçta 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgiyle 25 puan toplayan Fırtına, ligde iç saha puan tablosunda en iyi üçüncü takım konumunda yer alıyor. Bu sezon iç sahadaki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den (2-3) aldı.