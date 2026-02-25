CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Aral göz kamaştırıyor

Aral göz kamaştırıyor

Trabzonspor, devre arasında tam 8 milyon euro önerdiği Aral Şimşir için Midtjylland’ın kapısını tekrar çalacak. 23 yaşındaki sol kanat, 39 maçta 11 gol attı ve 18 asist yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Aral göz kamaştırıyor

Karadeniz devinin devre arasında 8 milyon euro önermesine rağmen alamadığı Aral Şimşir, Danimarka'da şov yapmaya devam ediyor. Midtjylland'ın Silkeborg'u 4-0 mağlup ettiği maça damga vuran 23 yaşındaki sol kanat, tam bir maestro gibi hareket etti. Mücadeleyi 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Aral, istatistiklerini de inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen 1.75 boyundaki yıldız, çıktığı 39 resmi maçta 11 gol ve 18 asistlik bir performans sergileyerek toplamda 29 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen Aral için bordo mavililerin yaz döneminde yeni bir hamle yapacağı dile getiriliyor.

G.Saray'da 3 isme Torino'da gözaltı!
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
DİĞER
Böyle mi Olacaktı'nın yakışıklı Murat'ıydı! 90'ların jönü Atilla Saral şehir hayatını terk edip bakın nereye yerleşti!
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02