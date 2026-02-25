Aral göz kamaştırıyor

Karadeniz devinin devre arasında 8 milyon euro önermesine rağmen alamadığı Aral Şimşir, Danimarka'da şov yapmaya devam ediyor. Midtjylland'ın Silkeborg'u 4-0 mağlup ettiği maça damga vuran 23 yaşındaki sol kanat, tam bir maestro gibi hareket etti. Mücadeleyi 2 gol ve 2 asistle tamamlayan Aral, istatistiklerini de inanılmaz bir seviyeye taşıdı. Sağ kanat ve 10 numarada da oynayabilen 1.75 boyundaki yıldız, çıktığı 39 resmi maçta 11 gol ve 18 asistlik bir performans sergileyerek toplamda 29 gole doğrudan etki etmeyi başardı. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadrosunda görmeyi en çok istediği isimlerin başında gelen Aral için bordo mavililerin yaz döneminde yeni bir hamle yapacağı dile getiriliyor.