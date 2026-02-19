Fatih Tekke farkı

Geçen sezon deplasmanda büyük hayal kırıklığı yaşayan Trabzonspor, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkatleri çekti. Bordo mavililer, bu sezon geride kalan 22 hafta itibariyle deplasmanda 21 puan, iç sahada 18 puan topladı. Geçen sezon 38 haftalık periyodun tamamında yalnızca 3 deplasman galibiyeti elde eden bordo-mavililer, bu galibiyetleri 28'inci haftada göreve gelen teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde almıştı. Tekke ile birlikte Başakşehir'i 3-0, Adana Demirspor'u 1-0 ve Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor bu sezon tabloyu değiştirdi.

DIŞ SAHADA YÜKSELEN GRAFİK

Fırtına, 2025-26 sezonunun 22'nci haftası itibarıyla deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0, Karagümrük'ü 4-3, Çaykur Rizespor'u 2-1, Başakşehir'i 4-3 ve Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kocaelispor'u 2-1 ve Samsunspor'u 3-0 yenerek dış sahadaki galibiyet sayısını 7'ye çıkaran bordo-mavililer, bu maçlardan 21 puan topladı. Geçen sezonun tamamında 3 deplasman galibiyeti alan Trabzonspor, bu sezon henüz 22'nci hafta itibarıyla bu sayının iki katından fazlasına ulaştı.

EVINDE DE İSTİKRARLI

Bordo-mavililer iç sahada ise Kocaeli'yi 1-0, Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 ve Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. İkinci yarıda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek iç sahadaki galibiyet sayısını 6'ya çıkaran Fırtına, evde 18 puan topladı.

ÖZ GÜVEN KAZANDI

Geçen yıl deplasmanda kırılgan bir görüntü sergileyen Fırtına, bu dönem ise skoru koruyan, tempoyu doğru ayarlayan ve geçiş hücumlarını etkili kullanan bir yapıya büründü. Bordo- mavililer için bu sezonun en belirgin değişimi, deplasmana 'puan kaybetmemek' için değil, 'kazanmak' için giden bir takım kimliğinin oluşması oldu.