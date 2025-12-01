Transfer planı netleşiyor

Trabzonspor'da ara transfer dönemi yaklaşırken, zirve yarışı içerisinde bulunan takımın transfer politikası da büyük oranda değişecek. Sezon başında daha çok genç ve potansiyelli isimlere yönelen bordo-mavililerin bu kez daha çok direkt oynayıp, taraftarı da tribünlere çekecek isimlere gitmesi bekleniyor. Teknik Direktör Fatih Tekke, ara transfer dönemi için transfer beklentisi olduğunu vurgulayarak, "Stadın ful dolmasını istiyorum. U19 maçında tribünler ful dolmuştu ondan etkilenmiştim. Oyuncularım bu desteği hak ediyor. Şu zor durumu geçersek ve transfer dönemini de istediğimiz gibi geçersek stadyumda dolacaktır" dedi. Fatih Tekke'nin bu açıklaması transfer dönemi içerisinde takımın daha çok Andre Onana ile Paul Onuachu gibi heyecan verici yıldız futbolculara gidileceğinin sinyallerini verdi.