Haberler Trabzonspor Tek yol 3 puan

Tek yol 3 puan

Geçen hafta Başakşehir’i 4-3 mağlup eden Trabzonspor bugün Konyaspor’u ağırlıyor. Fatih Tekke ile Papara Park’ta 203 gündür yenilmeyen Fırtına’da tek hedef galibiyet.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2025 Cumartesi 06:51
Tek yol 3 puan

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında bugün Konyaspor'u ağırlayacak. Lider Galatasaray'ın 4, ikinci Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor. G.Saray ve Alanya beraberliklerinin ardından Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden Fırtına, iç sahada bu sezon yenilgi görmezken; 4 galibiyet, 3 beraberlik sonucunda 15 puanı hanesine yazdırdı. Papara Park'ta 2.14 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti. Karadeniz devi, sahasında Kocaelispor ve Antalyaspor'u 1-0, Kayserispor'u 4-0, Eyüpspor'u 2-0 yenerken, Gaziantep FK, Samsunspor ve Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Evinde 11 gol atıp 3 gol yedi.

FIRTINA 24-12 ÜSTÜN

2 takım arasında oynanan 48 maçta bordo-mavililer 24, yeşil-beyazlılar 12 kez galip geldi. 12 mücadele ise berabere sonuçlandı. Trabzonspor, söz konusu periyotta 77 kez fileleri havalandırdı, kalesinde 57 gol gördü. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Fırtına Trabzon'da 3-2, Konyaspor da sahasında 1-0 kazanmıştı.

