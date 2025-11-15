Başakşehir mesaisi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına çift antrenmanla devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki sabah antrenmanında oyuncular ısınma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 çalışmanın ardından dar alan oyunuyla sona erdi. Akşam bölümünde ise salonda çalışması oldu.