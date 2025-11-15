CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Alkışlar Folcarelli'ye

Alkışlar Folcarelli'ye

Trabzonspor’da Tim Jabol Folcarelli futbolu ve istikrarıyla beğeni topladı. Bordo-mavililerin en formda isimlerinden olan Fransız orta saha oyuncusu, teknik heyete güven aşıladı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Alkışlar Folcarelli'ye

Bordo-mavili ekipte Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu. Fırtına, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordomavili takımda teknik heyete güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Şenol Güneş'in döneminde gelen 25 yaşındaki yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan Folcarelli, kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı. Bu sezon iyi bir kamp dönemi geçiren Fransız orta saha, Süper Lig'de 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu ve bin 35 dakika sahada kaldı.

TAKIMDA İLK SIRADA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok forma giyen isim Tim Jabol Folcarelli oldu. Bin 35 dakika süre alan Fransız orta sahayı, Paul Onuachu 1034 dakika, Stefan Saviç 951 dakika, Arseniy Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç 943 dakika ile takip etti.

TEKKE'DEN TAM NOT

Tim Jabol Folcarelli, Teknik Direktör Fatih Tekke'den tam not aldı. Folcarelli, bordo- mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Fransız yıldız orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak dikkatleri topladı.

OULAI İLE UYUMLU

Christ Oulai'nin bordo- mavili takımda düzenli oynamaya başlamasıyla orta sahada Folcarelli ile uyum yakaladı. Fransızca konuşan ikiliden Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan iki yıldız futbolcu Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini artırdı.

Varsa yoksa Lewandowski!
G.Saray'dan Lookman harekatı!
DİĞER
Beşiktaş, Rafa Silva’yı kolay bırakmayacak! İşte yönetimin ayrılık şartları...
Ekosistemin vurgun düzeni! CHP'li Veysel Erçevik itiraf etti... Para kulelerine sahte makbuz müteahhitlere heykel oyunu
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01