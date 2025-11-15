Alkışlar Folcarelli'ye

Bordo-mavili ekipte Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, geride kalan 12 haftalık bölümde Trabzonspor'un en istikrarlı oyuncusu oldu. Fırtına, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Jabol-Folcarelli ile 2029 yılına kadar sözleşme imzalamıştı. Fransa Ligue 2 ekiplerinden Ajaccio'dan 1 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen oyuncu, bordomavili takımda teknik heyete güven veren isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Şenol Güneş'in döneminde gelen 25 yaşındaki yıldız, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Süper Lig'de 7 maçta 351 dakika sahada kalan Folcarelli, kas yaralanması nedeniyle ve uyluk çarpması nedeniyle 9 maç kaçırmıştı. Bu sezon iyi bir kamp dönemi geçiren Fransız orta saha, Süper Lig'de 12 maçın tamamında forma giyen isim oldu ve bin 35 dakika sahada kaldı.

TAKIMDA İLK SIRADA

Süper Lig'de geride kalan 12 haftada en çok forma giyen isim Tim Jabol Folcarelli oldu. Bin 35 dakika süre alan Fransız orta sahayı, Paul Onuachu 1034 dakika, Stefan Saviç 951 dakika, Arseniy Batagov 945 ve Mustafa Eskihellaç 943 dakika ile takip etti.

TEKKE'DEN TAM NOT

Tim Jabol Folcarelli, Teknik Direktör Fatih Tekke'den tam not aldı. Folcarelli, bordo- mavili forma ile henüz golle tanışmazken, 3 asist katkısında bulundu. Fransız yıldız orta sahadaki dinamik görüntüsü ile Fatih Tekke'nin en güvenilir isimlerinden biri olarak dikkatleri topladı.

OULAI İLE UYUMLU

Christ Oulai'nin bordo- mavili takımda düzenli oynamaya başlamasıyla orta sahada Folcarelli ile uyum yakaladı. Fransızca konuşan ikiliden Oulai 19, Folcarelli ise 25 yaşında. Orta sahaya dinamizm katan iki yıldız futbolcu Trabzonspor'un orta sahadaki etkinliğini artırdı.