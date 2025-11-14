CANLI SKOR ANA SAYFA
Onuachu damga vurdu

Onuachu damga vurdu

Trabzonspor'un forveti Onuachu, Süper Lig'in ilk 12 haftasında toplam 53 hava topu kazanarak en fazla hava topu kazanan oyuncu ünvanını elde etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 06:50
Onuachu damga vurdu

Trabzonspor'un forveti Onuachu, Süper Lig'in ilk 12 haftasında toplam 53 hava topu kazanarak en fazla hava topu kazanan oyuncu ünvanını elde etti. 2.01 boyu ve etkili fiziksel mücadelesi, rakip savunmalar için büyük bir sorun oluşturuyor.

EN FAZLA ŞUT ATAN 3. İSİM

Onuachu, toplam 36 şut ile ligde en fazla şut çeken üçüncü oyuncu olurken, bu şutların 19'u isabetli olarak rakip kaleye yöneldi. Bu performans, Nijeryalı forvetin sadece pozisyon üretmekle kalmayıp, gol fırsatlarını değerlendirdiğini gösteriyor.

İKİLİ MÜCADELELERDE SINIF ATLADI

Karadeniz devinin hücum hattının vazgeçilmez ismi Onuachu, 78 ikili mücadele kazanarak bu alanda ligin ikinci oyuncusu konumunda yer aldı. Fizik gücü hem takım savunmasında hem de hücumda fark oluşturmasını sağladı.

