3 puan gelmedi ama rekor geldi

Fırtına, Alanyaspor karşısında bu sezon Süper Lig'deki en yüksek isabetli pas sayısına ulaştı. Bordo-mavililer mücadeleyi 466 isabetli pasla tamamlarken, bu performans aynı zamanda takımın iç sahadaki en yüksek pas ortalaması olarak kayıtlara geçti.

EN FAZLA ŞUT FIRSATI TANINAN MAÇ OLDU

Trabzonspor, Alanyaspor maçında rakibine de bu sezon bir iç saha maçında en fazla şut (25) fırsatı tanıdığı mücadele oldu. Trabzonspor ile Alanyaspor, Süper Lig'de oynanan bu son maçla, Eylül 2021'den bu yana ilk kez bir maçtan beraberlikle ayrıldı (1-1).

KULÜBEDEN KATKI ALAMIYOR

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son iki haftasında 4 puan kaybederek zirve yarışında önemli bir avantaj yitirdi. Bu sezon 12 lig maçında toplam 55 değişiklik yapan Fatih Tekke, bu hamlelerden yalnızca 1 gol ve 1 asistlik katkı alabildi. Bordo-mavililer, yedek kulübesinden beklediği etkiyi bir türlü sahaya yansıtamıyor

GEÇEN SEZONDA SIFIR ÇEKMİŞTİ

Teknik direktör Fatih Tekke geçen yıl çıktığı 11 maçta kulübeden katkı alamamıştı. 49 değişikliğe rağmen oyuna girenler gol ve asist üretememişti. Bu sezon ise Karagümrük maçında Sikan ve Samsun karşısında Zubkov'un performansı istisnalar oldu.

ÜÇÜNCÜ KEZ 1-1 SONA ERDİ

Papara Park'ta 1-0 öne geçtiği Alanyaspor maçını koruyamayan Fırtına, üçüncü beraberliğini 1-1'lik skorla aldı. Bordo-mavililer, sahasında Samsun ve Gaziantep FK maçlarının ardından Alanya karşısında da aynı skorla puan kaybı yaşadı.

TRABZONSPOR TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Fırtına, 12 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak zirve takibini sürdürüyor. Bordomavili ekip, 18 gol atıp yalnızca 8 gol yedi. Bu tablo, takımın hem savunmada hem de hücumda dengeli bir performans sergilediğini gösteriyor.

KIRMIZI ÇİZGİ: DİSİPLİNLİ BÜTÇE

Ekonomik açıdan Trabzonspor son dönemde bütçe disiplinine dayalı bir yönetim anlayışı benimsedi. Kulüp, transfer döneminde yüksek maliyetli oyuncular yerine performans ve verimlilik odaklı hamleler yaparken, maaş dengesi de korundu.