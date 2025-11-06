CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Vişça ve Ozan gözden düştü

Vişça ve Ozan gözden düştü

Geçen sezonun vazgeçilmez ikilisi Edin Vişça ve Ozan Tufan bu dönem geri planda kaldı. Son üç lig maçında süre alamayan Ozan, en son ligin 8. haftasında Kayserispor karşısında 6 dakika forma giyebilmişti. Süper Lig’in ikinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11’de yer alan Vişça da bu sezon toplam 7 maçta 165 dakika süre aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vişça ve Ozan gözden düştü
Geçen sezonun vazgeçilmez ikilisi Edin Vişça ve Ozan Tufan bu dönem geri planda kaldı. Son üç lig maçında süre alamayan Ozan, en son ligin 8. haftasında Kayserispor karşısında 6 dakika forma giyebilmişti. Süper Lig'in ikinci haftasındaki Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de yer alan Vişça da bu sezon toplam 7 maçta 165 dakika süre aldı.
Türk Telekom-REKLAM
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax!
DİĞER
Galatasaray'ın Ajax zaferi sonrası övgü dolu sözler: "Cimbom ve Osimhen Hollanda'da tarih yazdı..."
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özgür Özel'e jet soruşturma! AK Parti'den sert tepki: Çirkin ve saygısız sözleri lanetliyoruz
G.Saray'ın kasası doldu taştı!
F.Bahçe'den Duran planı! Beşiktaş maçı sonrası...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
8. harika 8. harika 02:55
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:45
Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! Muslera'dan G.Saray'a tebrik paylaşımı! 02:22
Kral sahnede Kral sahnede 01:55
G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! G.Saray Hollanda'da rahat kazandı! 01:51
G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! G.Saray'ın zaferi dış basında: Zavallı Ajax! 01:51
Daha Eski
Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... Buruk: İnsanlar işe, okula giderken... 01:51
Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! Galatasaray ilk 8'e göz kırptı! 01:51
Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması Cimbom Hollanda'dan 3 puanla döndü! İşte UEFA sıralaması 01:51
G.Saray'ın kasası doldu taştı! G.Saray'ın kasası doldu taştı! 01:51
Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! Okulda başkan oldu Kerem Aktürkoğlu sözünü tuttu! 01:50
Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak Talisca'dan ayrılık hamlesi! Transfer için fedakarlık yapacak 01:50