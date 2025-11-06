Orta sahada hakimiyet

Karadeniz devi 11 maçlık periyotta ortalama % 49.5’luk topla oynama oranına sahip. Dengeli bir oyun ortaya koyan bordo-mavililer, maç başına % 83.7 başarılı pas ortalaması ve özellikle kendi yarı sahasındaki % 92.3’lük isabet ile pas güvenliğini oldukça ön planda tutuyor. Takım ayrıca % 51.9’luk genel ikili mücadele başarısı ve % 55.7’lik hava topu hakimiyetine sahip.
Karadeniz devi 11 maçlık periyotta ortalama % 49.5'luk topla oynama oranına sahip. Dengeli bir oyun ortaya koyan bordo-mavililer, maç başına % 83.7 başarılı pas ortalaması ve özellikle kendi yarı sahasındaki % 92.3'lük isabet ile pas güvenliğini oldukça ön planda tutuyor. Takım ayrıca % 51.9'luk genel ikili mücadele başarısı ve % 55.7'lik hava topu hakimiyetine sahip.