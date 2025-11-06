Gol yeme oranı sadece 0.6

Bordo mavililer hücum konusundaki üretkenliklerinin yanı sıra ligin en az gol yiyen takımlarından biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Fırtına ligin ilk 11 haftasının 6’sında kalesini kapattı, toplam 7 gol yedi. Maç başına gol yeme ortalaması sadece 0.6 oldu. Takım, maç başına 14.7 top çalma ve 7.5 pas arası istatistikleri, orta sahada ve savunmada agresif bir baskı da uyguluyor.
Bordo mavililer hücum konusundaki üretkenliklerinin yanı sıra ligin en az gol yiyen takımlarından biri olma yolunda da emin adımlarla ilerliyor. Fırtına ligin ilk 11 haftasının 6'sında kalesini kapattı, toplam 7 gol yedi. Maç başına gol yeme ortalaması sadece 0.6 oldu. Takım, maç başına 14.7 top çalma ve 7.5 pas arası istatistikleri, orta sahada ve savunmada agresif bir baskı da uyguluyor.