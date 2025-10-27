CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kim tutar Trabzonspor'u

Kim tutar Trabzonspor'u

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası kopmaya devam ediyor. 10. haftada Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, 131 hafta sonra üst üste 4 maç kazanırken rakiplerine meydan okudu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Kim tutar Trabzonspor'u

Süper Lig'de Trabzonspor fırtınası kopmaya devam ediyor. 10. haftada Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, 131 hafta sonra üst üste 4 maç kazanırken rakiplerine meydan okudu. Fatih Tekke yönetiminde ivme yakalayan Fırtına, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışındaki iddiasını perçinledi. Ligde son olarak Karagümrük, Kayseri, Çaykur Rize ve Eyüpspor'u deviren Trabzonspor, 4 maçta kalesinde sadece 4 gol görürken rakip fileleri 12 kez havalandırdı.

EN SON 2021-22'DE

Teknik Direktör Fatih Tekke ile zirvedeki iddiasını gösteren bordomavili takım, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundaki 5 maçlık galibiyet serisini tekrarlamak istiyor. Gelecek hafta Galatasaray'la derbi mücadelesine çıkacak Fırtına, kazanarak şampiyonluk sezonundan sonra ilk kez 5 maçlık seri yakalamayı hedefliyor. Öte yandan Teknik Direktör Fatih Tekke de Galatasaray'ı yenerek bordo- mavili takımın başında ilk derbi zaferine imza atmayı amaçlıyor.

