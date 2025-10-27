CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Emin adımlar

Emin adımlar

Karadeniz devinin Eyüpspor karşısındaki galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı. Gazete manşetlerinde galibiyet serisi ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öne çıkarıldı. Taka gazetesi, 'Fırtına'dan Cimbom'a gözdağı' başlığını attı. Sonnokta gazetesi, 'Fırtına emin adımlarla' diye paylaştı. Günebakış gazetesi ise derbiyi anımsakıp '

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Emin adımlar
Karadeniz devinin Eyüpspor karşısındaki galibiyeti yerel basında manşetlere taşındı. Gazete manşetlerinde galibiyet serisi ve gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisi öne çıkarıldı. Taka gazetesi, 'Fırtına'dan Cimbom'a gözdağı' başlığını attı. Sonnokta gazetesi, 'Fırtına emin adımlarla' diye paylaştı. Günebakış gazetesi ise derbiyi anımsakıp '
