Parlayan yıldız Oulai

Trabzonspor'un Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı Oulai, geçen yıl aldığı ceza nedeniyle 4 maçta forma giyememişti. 19 yaşındaki merkez orta saha geri dönüşünü etkili performansı ile taçlandırdı. Kayserispor maçında asist yapan Fildişi Sahilli futbolcu, Çaykur Rize sınavında iki golde de etkili oldu. İlk golde atağın yönünü değiştirerek rakip savunmayı şaşırtan Oulai, Onuachu'ya da asist yaptı. Hücum organizasyonlarında aktif rol alan 19 yaşındaki futbolcu, temposu ve mücadeleci kimliğiyle tribünlerden alkış aldı. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Rizespor maçı sonrası yaptığı açıklamada Oulai'nin performansını överken temkinli mesajlar verdi. "Oulai çok genç ve istekli bir oyuncu. Cezasından sonra iyi döndü, katkı sağladı ama abartmayalım. Bizim için önemli olan istikrar. Dengeyi koruyarak gelişimini sürdürmesi gerekiyor" dedi.