Muçi geri dönüyor

Son üç maçta yedek kalan Arnavut futbolcu, Rize karşısında oyuna sonradan girip hocasının takdirini kazandı. Muçi, Eyüp maçıyla sahalara dönmeye hazırlanıyor Bordomavililerin Beşiktaş'tan kiraladığı Muçi, ilk iki maçında ilk 11'de sahaya çıkmasına rağmen son üç karşılaşmada yedek soyundu. Ancak Çaykur Rizespor maçında oyuna sonradan dahil olarak ortaya koyduğu enerji ve mücadele isteğiyle Fatih Tekke'nin beğenisini kazandı. Tekke'nin, takımın oyun dengesini koruyacak şekilde Arnavut orta sahaya yeniden şans vermesi bekleniyor.