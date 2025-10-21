CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Kafasını çalıştırdı

Geride kalan 9 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran bordo- mavililerde gollerin 6'sı kafa vuruşlarından geldi. Bu performansla Trabzonspor, ligde en çok kafa golü atan takım oldu. Bordo-mavilileri 4 kafa golüyle Konyaspor takip etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
DÖRT FARKLI İSİM ATTI

Karadeniz devinde kafa gollerine en çok katkı veren futbolcu Nijeryalı golcü Paul Onuachu oldu. 2.01'lik forvet, 3 kafa golüyle takımına önemli katkı sağlarken; Savic, Augusto ve Sikan da 1'er kez bu şekilde gol sevinci yaşadılar.

4'Ü SAĞ, 3'Ü DE SOL AYAKLA GELDİ

Fırtına, ligde bulduğu 15 golün 6'sını kafa ile atarken, 4'ü sağ ayak, 3'ü de sol ayak vuruşlardan geldi. 2 golde ise penaltı vuruşları öne çıktı. Fatih Tekke'nin öğrencileri, hava toplarındaki üstünlüğünü hücum organizasyonlarına yansıttı.

