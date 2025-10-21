Fatih Sultan Tekke

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bıraktı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 06:50
Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bıraktı. Geçen sezon ligin 27. haftasında Hatay yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz devinde Şenol Güneş'in yerine Tekke göreve getirildi. Bordo-mavililer, Tekke ile 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı. Bu sezon 9. hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 20 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz devi, zirve yarışında yer aldı.

BU SEZON TEK YENİLGİ

Fırtına, bu sezon ilk 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada Kocaelispor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Samsun ile 1-1 berabere kalan Karadeniz devi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu. Bu aynı zamanda bordo-mavililerin bu sezonki tek yenilgisi oldu.

PUAN ORTALAMASI 2.2

Bordo mavililer, Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Fırtına, bu periyotta 39 puan toplayarak 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.

ŞAMPİYONLUK SEZONU GİBİ

Trabzonspor, bu sezon Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı. 2021- 22'de ilk 9 maçta 21 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz devi, bu sezon ise 20 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladı.

KUPADA FİNAL OYNADI

Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Türkiye Kupası'nda final oynadı. Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti. Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

