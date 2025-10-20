CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor’da Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk sonrası en iyi dönem!

Trabzonspor’da Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk sonrası en iyi dönem!

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig’de 9 hafta sonunda 20 puanla ikinci sırada yer alarak zirve yarışında iddialı konumda. Tekke’nin göreve gelmesinden sonra performansını yükselten bordo-mavililer, bu sezon sadece 1 mağlubiyet alırken, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi başlangıcını yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2025 Pazartesi 16:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Trabzonspor’da Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk sonrası en iyi dönem!
Trendyol Süper Lig'de ilk 9 haftayı 20 puanla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile kötü günleri geride bırakırken zirve yarışı içinde yer almayı başardı.

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından 32 puanla 11. sırada yer alan Karadeniz ekibinde Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.

Bordo-mavililer, söz konusu sezonda Fatih Tekke ile 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. sırada tamamladı.

Bu sezon 9. hafta sonunda Galatasaray'ın 5 puan gerisinde 20 puanla ikinci sırada bulunan Karadeniz ekibi, zirve yarışında yer aldı.

BU SEZON TEK YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon ilk 9 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti.

TEKKE YÖNETİMİNDE 2 PUAN ORTALAMASINA YAKIN PERFORMANS

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde iki sezonda toplam 20 lig karşılaşmasında 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu karşılaşmalarda 39 puan toplayarak 1.95 puan ortalaması yakaladı. Bu sezon ise 9 maçta 20 puan ile 2.2 ortalamalık performans gösterdi.

KUPADA FİNAL OYNADI

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda final oynadı.

Sipay Bodrum FK ile oynanan çeyrek final karşılaşmasını uzatma bölümünde attığı golle 3-2 kazanarak yarı finale yükselen bordo-mavililer, yarı finalde de Göztepe'yi 2-0 yenerek finale yükselmişti.

Trabzonspor finalde ise Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu ve kupayı elde edemedi.

ŞAMPİYONLUK SONRASI EN İYİ DÖNEM

Trabzonspor, bu sezon teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonun ardından en iyi dönemini yaşadı.

2021-2022 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak lider durumda bulunan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 20 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk sezonunun ardından en fazla puanı topladı.

F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması!
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
Can Holding'e ikinci dalgada 26 şüpheli adliyede! Kenan Tekdağ ve mason Remzi Sanver listede: Kara paracıların "ağabeyi" yine dilini yuttu
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum!
G.Saray'dan transfer çıkarması! Yıldız isimler listede
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! Kenan Yıldız: Kimseye benzemiyorum! 16:43
Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! Avrupa, Arda-Mbappe işbirliğini konuşuyor! 16:33
Trabzonspor’da Fatih Tekke'nin başarılı dönemi! Trabzonspor’da Fatih Tekke'nin başarılı dönemi! 16:19
Sivasspor teknik direktörsüz çalıştı! Sivasspor teknik direktörsüz çalıştı! 16:03
RAMS Başakşehir'den hakem tepkisi! RAMS Başakşehir'den hakem tepkisi! 16:03
UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev! UEFA’dan Oğuzhan Çakır’a görev! 15:55
Daha Eski
Beşiktaş'ta kadro alarmı! Beşiktaş'ta kadro alarmı! 15:45
Başakşehir'in Süper Lig'de en kötü başlangıcı! Başakşehir'in Süper Lig'de en kötü başlangıcı! 15:26
F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! F.Bahçe'den Jhon Duran açıklaması! 15:10
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 14:57
Cremonese-Udinese maçı ne zaman? Cremonese-Udinese maçı ne zaman? 14:24
Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? Deportivo Alaves-Valencia maçı ne zaman? 14:14