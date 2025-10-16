Şampiyonluk sezonu gibi

Fırtına, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaeli, Antalya ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendi. Dördüncü hafta Samsun ile 1-1 berabere kalan Karadeniz devi, beşinci hafta Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Fırtına, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken, yedinci haftada Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'da şampiyon olunan 2021-22 sezonu büyük bir coşkuyla açılmış, kampa yetişen transferler ile birlikte takımın formu tavan yapmıştı. O dönem ilk 8 haftada Trabzonspor; Galatasaray, Konyaspor ve Alanyaspor ile berabere kalmıştı. İlk 8 haftanın sonunda 18 puan toplayan bordo mavililer, şampiyonluğu ise daha Nisan ayından garantilemişti.

FATİH TEKKE İLE ZOR KAYBEDİYOR

Trabzonspor'un bu sezon ile şampiyonluk sezonu arasındaki en net benzerlik olarak, nadir mağlubiyet alma özelliği öne çıkıyor. Fatih Tekke'nin Trabzonspor'un başına geçtiğinden beri çıktığı 22 maçta yalnızca 4 kez yenilmesi ve bu mağlubiyetlerin Galatasaray ve Fenerbahçe'ye ikişer kez olması da başarılı teknik adamın elindeki rotasyonu oldukça iyi değerlendirdiğine işaret ediyor. Şampiyonluk sezonunda da çok berabere kalmasına rağmen Fırtına, kupayı kaldırana kadar oynadığı maçlarda yalnızca 2 mağlubiyet almıştı.