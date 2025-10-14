CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor Hücum aksiyonu canavarı

Hücum aksiyonu canavarı

Süper Lig’de son 2 maçta kanatlar dahil 8 gol atan bordo-mavililerde, hücum oyuncularının performansı öne çıkıyor. 23 kez ile Olaigbe listenin zirvesinde

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 06:50
Hücum aksiyonu canavarı

Süper Lig'de 17 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor'un hücum aksiyonları dikkat çekiyor. Son 2 maçta kanatlar dahil 11 gol atan bordo-mavili ekipte, hücum oyuncularının performansı öne çıkıyor. Onuachu, attığı 6 golle hem gol krallığında hem de takımda zirvede yer alıyor. Yeni transfer Augusto ağları 3 kez havalandırırken, Zubkov ve Sikan 1'er golle arkadaşlarını takip etti. Böylelikle 4 hücum oyuncusu skora katkı sağladı. Bunların dışında Savic ve Okay 1'er gol kaydetti. Takım genelinde 8 farklı isim, toplam 9 asist gerçekleştirirken, bu asistlerin 2'sini Pina yaptı. Henüz gol veya asist katkısı veremeyen Olaigbe, takımın en fazla ileri taşıyan hücum oyuncuları listesinde zirvede yer alıyor. Zubkov ise aynı listede 3. sırada bulunuyor.

SÜPER LIG'DE EN FAZLA TOPLA İLERİYE TAŞIYAN KANAT OYUNCULARI:

1- Kazeem Olaigbe - 23

2- Nikola Storm - 23

3- Oleksandr Zubkov – 21

SON DAKİKA
