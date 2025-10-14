Hücum aksiyonu canavarı

Süper Lig'de 17 puanla ikinci sırada bulunan Trabzonspor'un hücum aksiyonları dikkat çekiyor. Son 2 maçta kanatlar dahil 11 gol atan bordo-mavili ekipte, hücum oyuncularının performansı öne çıkıyor. Onuachu, attığı 6 golle hem gol krallığında hem de takımda zirvede yer alıyor. Yeni transfer Augusto ağları 3 kez havalandırırken, Zubkov ve Sikan 1'er golle arkadaşlarını takip etti. Böylelikle 4 hücum oyuncusu skora katkı sağladı. Bunların dışında Savic ve Okay 1'er gol kaydetti. Takım genelinde 8 farklı isim, toplam 9 asist gerçekleştirirken, bu asistlerin 2'sini Pina yaptı. Henüz gol veya asist katkısı veremeyen Olaigbe, takımın en fazla ileri taşıyan hücum oyuncuları listesinde zirvede yer alıyor. Zubkov ise aynı listede 3. sırada bulunuyor.

SÜPER LIG'DE EN FAZLA TOPLA İLERİYE TAŞIYAN KANAT OYUNCULARI:

1- Kazeem Olaigbe - 23

2- Nikola Storm - 23

3- Oleksandr Zubkov – 21