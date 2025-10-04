Mükemmel asistler

Fırtına'daKayserispor karşısında galibiyeti perçinleyen ikinci ve üçüncü golde asistler öne çıktı. Bordo- mavili takımın 53'teki ikinci golünde korneri kullanan Christ Oulai müthiş bir asist yaptı, Felipe Augusto'yu sevindirdi. 19 yaşındaki orta saha, Trabzonspor'da ilk kez skor katkısı yaptı. Hemen 3 dakika sonra 56'da bu kez Stefan Saviç'in kendi yarı sahasından attığı enfes uzun pasa hareketlenen Oleksandr Zubkov, topu ağlarla buluşturdu, 3-0'ı buldu. Saviç ise bordo-mavili forma altında 27. maçında ikinci kez asist yaptı.