Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Alkışlar Zubkov'a

Alkışlar Zubkov'a

Zubkov, takımının 3. golünü atarak bu sezon ilk kez rakip fileleri sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Alkışlar Zubkov'a
Bordo-mavili takımın üçüncü golünü kaydeden Oleksandr Zubkov, hücumda yine etkili bir görüntü çizdi. 8 lig maçının tamamında süre alan Ukraynalı futbolcu, ilk golüne ulaştı. Takımının en skorer isimlerinden olan Zubkov, 60. dakikada yerini Arif Boşluk'a bıraktı. Deneyimli futbolcu kenara gelirken Trabzonspor taraftarları ayakta alkışladı. Teknik Direktör Fatih Tekke de öğrencisini özel olarak tebrik etti. Öte yandan Zubkov gol hasretini bitirdi ve büyük bir mutluluk yaşadı. Zubkov, bu sezon daha önce oynadığı 7 lig maçında sadece 1 asist yapabilmişti.
