Ziraat Türkiye Kupası
Yurt dışından takım alacağız

Yurt dışından takım alacağız

Başkan Ertuğrul Doğan, genç futbolcuların yetiştirilebileceği bir ortam oluşturmak adına Fransa ve Portekiz 2. Ligi’nde takım satın alacaklarını söyledi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 06:50
Yurt dışından takım alacağız

Doğan, "U19'daki arkadaşlarımızı buraya gönderip gelişim sağlatacağız. Trabzon'a getiremediğimiz oyuncuları da burada değerlendireceğiz. Orada yetiştirip Trabzonspor'a almak gibi bir plan var" dedi.

2 milyon euro maliyeti var

Ayrıca bu ülkelerde kulüp satın almanın Türkiye'ye göre daha az maliyetli olduğunu belirten Başkan Doğan, "Kulüp maliyetleri Türkiye'ye göre Fransa'da çok uygun. 2 milyon euro seviyelerinde maliyetlere alınabilecek kulüpler var. Orada bütçe çalışmamızı profesyoneller yürütüyor. Kuracağımız takımın oradaki amacı oyuncu yetiştirmek. Yabancı bir antrenör düşünüyoruz, adaylar var" diye konuştu.

