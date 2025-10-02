Yurt dışından takım alacağız

Doğan, "U19'daki arkadaşlarımızı buraya gönderip gelişim sağlatacağız. Trabzon'a getiremediğimiz oyuncuları da burada değerlendireceğiz. Orada yetiştirip Trabzonspor'a almak gibi bir plan var" dedi.

2 milyon euro maliyeti var

Ayrıca bu ülkelerde kulüp satın almanın Türkiye'ye göre daha az maliyetli olduğunu belirten Başkan Doğan, "Kulüp maliyetleri Türkiye'ye göre Fransa'da çok uygun. 2 milyon euro seviyelerinde maliyetlere alınabilecek kulüpler var. Orada bütçe çalışmamızı profesyoneller yürütüyor. Kuracağımız takımın oradaki amacı oyuncu yetiştirmek. Yabancı bir antrenör düşünüyoruz, adaylar var" diye konuştu.