Haberler Trabzonspor Onuachu Avrupa'yı salladı

Onuachu Avrupa'yı salladı

Onuachu, Karagümrük maçında attığı sıra dışı golüyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası basın ve sosyal medya gündeminde de geniş yankı uyandırdı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
Onuachu Avrupa'yı salladı

Onuachu, Karagümrük maçında attığı sıra dışı golüyle sadece Türkiye'de değil, uluslararası basın ve sosyal medya gündeminde de geniş yankı uyandırdı. Nijeryalı forvetin vuruşu, yurt dışındaki spor siteleri ve yüksek takipçili sosyal medya hesaplarında kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Avrupa'daki yüksek takipçili futbol hesapları, Onuachu'nun golünü paylaşarak binlerce beğeni ve yorum aldı. "Bu sezonun en iyisi", "FIFA oyunundan çıkmış gibi" ve "Trabzonspor tarihine geçer" şeklindeki ifadelerle yorumlar yağdı. Transfer haberleriyle bilinen TransferFeed hesabı ise, "Ajax'ın radarına girmesi şaşırtmaz" notunu düştü. Avrupa'da faaliyet gösteren futbol hesabı EuroFoot, Onuachu'nun "akrobatik bitirişini" öne çıkararak paylaşım yaptı. Nijerya merkezli ancak uluslararası erişime sahip EaglesTracker, Football 411, Pulse Sports Nigeria ve Complete Sportsun X hesapları da golü "dünya çapında" nitelikte bir vuruş olarak aktardı.

Harika bir overhead kick

Nijerya basınından Legit.ng, Onuachu'nun golünü 'Harika bir overhead kick' olarak nitelendirdi ve X platformunda viral hale geldiğini yazdı. Haberde, futbolseverlerin bu golü sezonun en güzel gollerinden biri olarak değerlendirdiği belirtildi.

