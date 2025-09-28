Spor yazarları Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor maçını değerlendirdi

Maça gelirsek; Onuachu yine sanat eseri, muazzam bir gol attı. İri fiziği ve uzun boyuna rağmen, yeşil sahalarda bu kadar atletik bir golcü daha yoktur! Toplara vururken, adeta bir cimnastikçiye dönüşüyor. Dün Pina'nın ortasında adeta bir İbrahimovic golü attı. Onuachu'nun röveşata vuruşu, gözlerimizin pasını sildi. Zihnimizi açtı! Gerçekten defalarca izlesek doyamayız bu vuruşa! Felipe Augusto'yu oynadığı her maçtan sonra övmüştüm. Dün de müthişti. Bir gol attı, çok çalıştı. Özellikle attığı gol öncesinde Pina ile verkaçı derslikti.

Dün ilk kez Trabzonspor formasıyla sahaya çıkan Oulai'yi de çok beğendim. İlk yarıda Karagümrük kalesine süper bir vuruşu da vardı, Grbic'in muazzam çıkardığı...