2 defa atılmalıydı

Fırtına, Kayserispor maçı hazırlıklarına başlarken, Fatih Tekke idman öncesi açıklama yaptı. Onuachu'nun penaltı pozisyonuyla ilgili konuşan Tekke, şu ifadeleri kullandı: n Maç esnasında kulübeden pozisyona yaklaşık 30-40 metre mesafe vardı. Bana göre ilk bakışta penaltı değildi, izlemeden yayında da bunu söyledim. Ama izleyince, değişen kurallar ışığında doğru bir karar gibi görünüyor. Penaltı pozisyonundan bağımsız olarak Onuachu'nun pozisyonları var. İlk yarıda 7-8 pozisyon var, televizyon görüntüsünde ilk bakışta bir şey yok gibi görünüyor. Rakip oyuncuya söylüyorum; eve gidip izlediğimde, Onuachu'yu savunan oyuncunun en az iki kırmızı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum. n Onuachu, bizim oyun kurulumumuzdaki en önemli oyuncumuz. Onuachu'nun sakatlanması durumunda güç kaybederiz. Ona yapılan tüm müdahaleler çok sert; bunlara mutlaka uyarı ve kırmızı kart verilmesi gerekiyor. n Trabzonspor'un oyun anlayışında Onuachu çok kritik bir rol oynuyor. Oyun kurmada, baskıyı kırmada, planların işlemesinde anahtar isim. Hakemlerin bu pozisyonlara göz yummaması, gereği neyse onu yapması gerekiyor.

Bouchouari yakında

Tekke: Oulai genç oyuncu çok fazla maçta forma giyememiş olsa da potansiyeli yüksek bir isim. Gayet iyi bir maç çıkardı. Eksikleri elbette var ve hata yapabilir, ancak bu oyunculara moral desteği verilmesi gerekiyor. Bu, benim görevim. Bouchouari ve Oulai'nın katılımıyla formasyonda değişikliğe gidebiliriz. Oyuncuların performansları bazı bölgelerde düşük. bu, takımdaki problemlerden biri.