Haberler Trabzonspor 2021-2022’den sonra en iyisi

2021-2022'den sonra en iyisi

Ligde haftayı 4-3'lük Karagümrük galibiyetle kapatan Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2025 Salı 06:50
2021-2022’den sonra en iyisi

Ligde haftayı 4-3'lük Karagümrük galibiyetle kapatan Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22 sezonundan sonra en iyi dönemini yaşıyor. Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-22'nin ilk 7 haftasında 15 puan toplayan bordomavililer, şampiyonluk sezonun ardından en iyi başarıyı bu yıl gösterdi. 2021-22'nin ilk 7 haftasından sadece 1 puan daha az toplayan Karadeniz devi, 14 puanla lider Galatasaray'ın 7, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde üçüncü sırada. Trabzonspor, 2022-23'te 13 puanla 7. sırada, 2023- 24'te 12 puanla 5. sırada, 2024-25'te ise 9 puanla 10. sırada yer almıştı.

Şu ana kadar bir kez kaybetti

Fırtına, ilk 7 haftada 4 galibiyet 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı, beşinci hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu. Bordo-mavililer, altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken yedinci haftada Karagümrük'ü 4-3 mağlup etti.

PUAN ORTALAMASI FATİH TEKKE İLE 2

Bordo mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde 2 puan ortalaması ile maçlarını oynadı. Karadeniz ekibi, 7 karşılaşmada 14 puan hanesine yazdırarak ligde son dönemlerde puan olarak en iyi dönemini geçirirken zirve yarışında yer almayı başardı.

DÖRT BRANŞTA DA GALİBİYET ALINDI

Süper Lig'de Karagümrük ile karşılaşan bordo mavililer sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı. Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, Yüksekovaspor'u 2-0'la geçti. U19 takımı da Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Uzun süre sonra basketbolda Süper Lig heyecanı yaşayan Trabzonspor Basketbol Takımı da ilk maçında Büyükçekmece'yi 94-76 yenerek lige galibiyetle başladı.

