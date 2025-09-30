Adalet bekliyoruz

Savic, Manchester City, Fiorentina ve Atletico Madrid'de edindiği deneyimlerden, Trabzonspor'u 'Atletico'ya yakın' bulmasına kadar birçok konuda kulüp dergisine konuştu. Tecrübeli stoper; hakem-VAR yönetimlerine tepki gösterdi. Türk futbolunda hakem yönetimlerini eleştiren Savic, "Bütün maçlarda hatalar yaşanabiliyor. Hakemler de hata yapabilirler ve bu oyunun bir parçası. Ancak 2025 yılına geldiğimiz, hakemlerin yardım alabileceği VAR gibi birçok yardımcı unsurun bulunduğu bu dönemde hakemin bu denli hatalar yapabilmesi, benim için kabul edilebilir bir şey değil. Bu artık bir yerden sonra adalet anlayışınıza da zarar vermeye başlıyor" dedi.

FENER MAÇINDAKİ GOL İPTAL EDİLEMEZ

Savic Fenerbahçe derbisinde gösterdiği tepkiye ilişkin "Fenerbahçe ile oynadığımız maçta bana hiç kimse, iptal edilen gol öncesi Onuachu'nun yaptığı hareketin faul olduğunu anlatamaz. Böyle bir faul kararı dünya tarihinde olmamıştır. Çünkü yıllardır bir maç oynuyoruz, yıllardır temaslarda bulunuyoruz. Öyle bir golün iptal edilmesi mümkün değil. O nedenle maçın hakeminin artık adalet anlayışından uzak kararlar almaya başladığına inandığım için ona tepki verme gereği hissettim. Artık 2025 yılındayız. Beni kızdıran şey zaten bu, VAR gibi, gelişmiş kameralar gibi birçok destek unsuru varken böyle bir hatayı yapmanız mümkün değil. Böylece bir yerden sonra hakemin adalet duygusundan çıktığını düşünüyorsunuz" ifadesini kullandı.

HAKEM KARARLARI LİGİN ALTINDA

Türk futboluna dair görüşlerini de aktaran Stefan Savic büyük yatırımlar yapıldığını dile getirerek, "Harcanan paralar, yapılan stadyumlar, inanılmaz isimler geliyor, inanılmaz şeyler yapılıyor. Çok büyük yatırımlar yapılıyor. Ama bazı maçlarda hakem yönetimlerinin ligin seviyesinde olmadığını net şekilde söyleyebilirim. Bizim isteğimiz ister Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un stadında olsun, rakip kim olursa olsun hakemlerin adalet dağıtmaları, adaletli davranmaları. Bunu görmeyince de tepki oluyor zaten" diye konuştu.

15 NUMARA NESTA'DAN GELİYOR

Sürekli giydiği 15 numaranın hikayesini anlatan Savic, "Alessandro Nesta idollerimden biriydi, 5 numaralı forma giyiyordu. Ben de ilk oynadığım takım Borca kulübünde 5 numarayı giymek istedim. Ama o numara doluydu ve ona en yakın olanı, 15'i tercih ettim. Sonra ilginçtir, gittiğim takımlarda 5 numara hiç boşta değildi ve 15 müsaitti. Anladım ki bu benim için bir sinyal artık, sadece 15 numara ile oynamalıyım ve öyle devam etti" dedi.

TRABZONSPOR İLE ATLETİCO MADRİD AYNI

Oynadığım kulüpleri değerlendirdiğimde Trabzonspor'u kafamda Atletico Madrid'e daha yakın bir kulüp gibi görüyorum. İspanya'da olduğum dönemde Real Madrid ve Barcelona gibi önemli kulüplere karşı mücadele eden ve birçok başarılar kazanan takımın bir parçasıydım. Burada da Trabzonspor, tarih boyunca İstanbul'un büyük kulüpleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı Anadolu'nun temsilcisi olarak mücadele etmiş ve bu rekabetten şampiyonluklar çıkarmış bir kulüp. Trabzonspor'un Atletico Madrid ile benzer bir ruh taşıdığını düşünüyorum."

BENİM OLANA DOKUNDURTMAM

Mücadeleci yapısının hayat felsefesiyle örtüştüğünü vurgulayan Savic, "Ben içinde bulunduğum camia, giydiğim forma ve içinde bulunduğum insanları her koşulda savunma, her zaman onlara yardım etme çabasında olan biriyim. Hep şunu söylerim hayatta; benim olanı kimseye dokundurtmam. Bu ister takım olsun, ister futbolda, ister kendi hayatımda olsun, benimle olan ve benim yanımda olan insanlara kimsenin dokunmasına asla müsaade etmem" dedi.