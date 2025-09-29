CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Gol ustası

Gol ustası

Paul Onuachu, gollerini sıralamaya devam ediyor. Nijeryalı forvet, Karagümrük filelerine bıraktığı jeneriklik şutla ayakta alkışlandı, yıllarca unutulmayacak bir görsel şölene imza attı

Giriş Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 06:50
Gol ustası

Bordo-mavili takımın yıldız forveti Paul Onuachu, arka arkaya gollerini sıralıyor. Nijeryalı futbolcu, Karagümrük filelerini muhteşem bir golle sarsan ve jeneriklik bir son vuruşla ayakta alkışlandı. Trabzonspor taraftarlarının sevgilisi olan 31 yaşındaki oyuncu, ilk dönemindeki başarılı performansını yeni döneminde de sergiliyor. Onuachu kısa sürede Trabzonspor tarihinde de önem bir yer edindi. Fatih Tekke de başarılı golcünün formundan çok memnun.

7 MAÇTA 5 KEZ SEVİNÇ YAŞADI

Karadeniz devinde ilk sezonunda 21 maçta 15 kez ağları sarsan Nijeryalı forvet, bu kez bonservisiyle geldiği bordo-mavili takımda ilk 7 haftada 5 gol atarak toplamda 28 lig mücadelesinde 20 gole ulaştı. Paul Onuachu, ilk 7 haftada attığı 5 golle ligde en fazla gol atan oyuncuların başında geldi. Onuachu, bordo-mavili takımın 9 golünün 5'ini kaydeden isim oldu. Ligin ilk 7 haftasında 14 puan toplayan Fırtına, Paul Onuachu'nun gol attığı karşılaşmalarda toplamda 8 puan elde etti.

ARKADAŞLARINI UYARDI

Paul Onuachu, hem saha içinde hem de saha dışında arkadaşlarına destek vermeyi sürdürdü. Onuachu, oyundan çıkarken skor 4-1 idi ancak kulübeye giderken tabelanın 4-3'e geldiğini görünce harekete geçti. Nijeryalı yıldız, takım arkadaşlarını "Ne yapıyorsunuz?" diyerek uyardı. Son düdük çalana kadar kulübede yerinde duramayan yıldız golcü, mücadeleye olan iştahını kenardan da sürdürdü.

ÖZEL TİŞÖRT HAZIRLANDI

Kulübün resmi giyim mağazası TS Club, Karagümrük maçında enfes bir gole imza atan Paul Onuachu için tişört hazırladı. TS Club'ın açıklamasında, "Fizik kurallarını alt üst eden adam Onuachu'nun özel tasarım tişörtü, şimdi TS Club'da ön satışta!" denildi.

36 PUANLIK KATKI

Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 2023-2024 sezonunda gol attığı 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 1'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 28 puan elde etmişti. Nijeryalı yıldız da bu sezon 7 maçta 5 gol kaydederek 8 puana katkı sundu. Bugüne dek 31 yaşındaki oyuncunun gol attığı maçlarda Trabzonspor; 15 maçta 11 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 36 puan elde etti.

HAYALİ ONUACHU İLE OYNAMAK

Trabzon'da DMD hastası kardeşlerden 10 yaşındaki Yavuz Berkay Sansar'ın hayali, sağlığına kavuşup Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile futbol oynamak. DMD hastası 6 yaşındaki kardeşi Muhammed Eren ile zorlukların üstesinden gelmeye çalışan Yavuz Berkay, "Trabzonsporlu futbolcularla antrenmana katılmak istiyorum. En çok Onuachu'yu seviyorum" ifadelerini kullandı.

