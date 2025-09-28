Muçi hareket getirdi

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi 80. dakikada Felipe Augusto'nun yerine oyuna girdi. Bordo-mavili taraftarların çok şeyler beklediği Arnavut yıldız, hücuma hareketlilik getirdi. 24 yaşındaki futbolcu Sikan'ın kaydettiği dördüncü golde de büyük pay sahibi oldu.
