Ziraat Türkiye Kupası
Muçi hareket getirdi

Muçi hareket getirdi

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi 80. dakikada Felipe Augusto'nun yerine oyuna girdi. Bordo-mavili taraftarların çok şeyler beklediği Arnavut yıldız, hücuma hareketlilik getirdi. 24 yaşındaki futbolcu Sikan'ın kaydettiği dördüncü golde de büyük pay sahibi oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 06:50
Muçi hareket getirdi
