Black Card ilgi bekliyor

Black Card ilgi bekliyor

Yönetimin sezon öncesi mali gelirlerini artırmak için devreye aldığı Black Card kampanyası, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Yönetim, 50 milyon euro gelir hedefiyle başlattığı projede şu ana kadar 4.2 milyon euro seviyesine ulaşabildi. Bordo mavililerinkampanyaya yönelik tanıtım çalışmaları da son günlerde yavaşladı. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımın 6 gün önce olması, taraftarlar arasında, "kampanyaya ilgi azaldı mı?" sorularını gündeme getirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Black Card ilgi bekliyor
Yönetimin sezon öncesi mali gelirlerini artırmak için devreye aldığı Black Card kampanyası, beklentilerin oldukça gerisinde kaldı. Yönetim, 50 milyon euro gelir hedefiyle başlattığı projede şu ana kadar 4.2 milyon euro seviyesine ulaşabildi. Bordo mavililerinkampanyaya yönelik tanıtım çalışmaları da son günlerde yavaşladı. Trabzonspor'un resmi sosyal medya hesaplarından yapılan son paylaşımın 6 gün önce olması, taraftarlar arasında, "kampanyaya ilgi azaldı mı?" sorularını gündeme getirdi.
