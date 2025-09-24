Kadroda değişim vakti

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig'de yeni sezona 3'te 3 yaparak başlayan Trabzonspor, sonrasında rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı süreçte fırsatı iyi değerlendiremedi. Bordo-mavililerde, özellikle dalgalı seyreden takım performansının düzelmesi hedefleniyor. Fatih Tekke öncelikle ilk 11'de ufak çaplı değişime hazırlanıyor. Augusto'nun, sezon başındaki gibi yeniden Paul Onuachu ile oynaması beklenirken, orta sahanın merkezinde yeni transfer Ouali görev alacak. Bastia'daki dört maçlık cezası nedeniyle oynayamayan 19 yaşındaki yıldız, Karagümrük mücadelesiyle görücüye çıkacak.