Fenerbahçe’ye misilleme

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Alanyaspor önünde yaşadığı puan kaybının ardından dikkat çeken bir adım attı. Normal şartlarda sadece kulübün Youtube katıl üyelerine özel olarak yayınlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının "Inside Story" videosu, bordo-mavili yönetimin kararıyla herkese ücretsiz şekilde açıldı. Yapılan bu hamle, bordo-mavili camiada geniş yankı buldu. Trabzonspor Kulübü derbiden sonra yaşanan hakem hatalarına sert tepki göstermiş, Fenerbahçe de cevap vermişti. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında da hakem hatalarının yaşanmasının ardından bu adımın atılması ayrıca bir mesaj olarak yorumlandı.