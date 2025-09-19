CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Fenerbahçe'ye misilleme

Fenerbahçe’ye misilleme

Yönetim, sadece Youtube Katıl üyelerine açık olan F.Bahçe-Trabzon derbisinin çok özel görüntülerini sarı lacivertli takımın Alanyaspor maçında yaşadığı puan kaybının ardından herkese ücretsiz yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2025 Cuma 06:51
Fenerbahçe’ye misilleme

Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Alanyaspor önünde yaşadığı puan kaybının ardından dikkat çeken bir adım attı. Normal şartlarda sadece kulübün Youtube katıl üyelerine özel olarak yayınlanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının "Inside Story" videosu, bordo-mavili yönetimin kararıyla herkese ücretsiz şekilde açıldı. Yapılan bu hamle, bordo-mavili camiada geniş yankı buldu. Trabzonspor Kulübü derbiden sonra yaşanan hakem hatalarına sert tepki göstermiş, Fenerbahçe de cevap vermişti. Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçında da hakem hatalarının yaşanmasının ardından bu adımın atılması ayrıca bir mesaj olarak yorumlandı.

