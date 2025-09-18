CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Tarih yazdık

Tarih yazdık

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 Dünya Şampiyonası’nda dün Kanada’yı 3-0 yenerek son 16 turuna grup lideri olarak çıktı. Hiç zorlanmadık, setleri 25-21, 25-16 ve 27-25 kazanmayı bildik

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tarih yazdık

Türkiye, Filipinler'de düzenlenen şampiyonada G Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Kanada ile karşılaştı. A Milli Takım, liderlik maçında rakibini 25-21, 25-16 ve 27-25'lik setlerle 3-0 yendi. Bu sonuçla organizasyon tarihinde ilk kez 3'te 3 yapan Türkiye, grubunu namağlup lider tamamladı. Son 16 turunda mücadele edecek milli takım, G Grubu'ndaki ilk iki maçında Japonya'yı 3-0, Libya'yı ise 3-1 yenmişti. 2025 Dünya Şampiyonası'nda ilk mağlubiyetini yaşayan Kanada ise bir üst tura grup ikincisi olarak çıktı. Milliler, son 16 turunda 20 Eylül Cumartesi günü B Grubu ikincisi Hollanda ile karşılaşacak.

Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
DİĞER
Gazze’de insanlık nasıl hurdaya çıkarıldı?
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 01:09
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 01:09
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 01:09
Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 01:09
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09