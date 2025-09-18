Oulai geri sayımı

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bastia'dan 5 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Oulai, Fransa'da verilen 4 maçlık men cezası nedeniyle Antalya, Samsun ve Fenerbahçe mücadelelerinde görev alamadı. 19 yaşındaki merkez orta saha cumartesi Gaziantep karşılaşması ile cezasını tamamlayacak. Bordo-mavili teknik heyet, genç futbolcunun antrenman performansını yakından izlerken, kulüp içinde de oyuncunun potansiyeline dair büyük bir beklenti oluşmuş durumda.

REKABET ARTACAK

Oulai'nin cezasını bitirmesiyle orta sahadaki rekabet artacak. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve pas kalitesiyle dikkat çeken 1.73 boyundaki futbolcu için taraftar meraklı bir bekleyiş içinde.