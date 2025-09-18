CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Oulai geri sayımı

Oulai geri sayımı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Oulai geri sayımı

Bastia'dan 5 yıllık sözleşmeyle kadroya katılan Oulai, Fransa'da verilen 4 maçlık men cezası nedeniyle Antalya, Samsun ve Fenerbahçe mücadelelerinde görev alamadı. 19 yaşındaki merkez orta saha cumartesi Gaziantep karşılaşması ile cezasını tamamlayacak. Bordo-mavili teknik heyet, genç futbolcunun antrenman performansını yakından izlerken, kulüp içinde de oyuncunun potansiyeline dair büyük bir beklenti oluşmuş durumda.

REKABET ARTACAK

Oulai'nin cezasını bitirmesiyle orta sahadaki rekabet artacak. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve pas kalitesiyle dikkat çeken 1.73 boyundaki futbolcu için taraftar meraklı bir bekleyiş içinde.

