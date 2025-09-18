CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Bouchouari sahalara dönüyor

Bouchouari sahalara dönüyor

Fırtına'nın yeni transferi Bouchouari, omzundaki stres kırığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bouchouari sahalara dönüyor

Fırtına'nın yeni transferi Bouchouari, omzundaki stres kırığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalmıştı. Teknik direktör Fatih Tekke, 23 yaşındaki merkez orta sahanın sakatlığını atlattığı ve bireysel çalışmalarına başladığı öğrenildi. 1.65 boyundaki futbolcu, uzun süreli antrenman eksikliğinin yarattığı kas kaybını gidermek için sağlık ekibinin hazırladığı özel kuvvetlendirme programına alındı. Bouchouari'nin izometrik ve izotonik omuz egzersizleri, core bölge çalışmaları ve kademeli saha yüklemeleri ile kısa sürede eski formuna kavuşması bekleniyor.

Mourinho'dan Ali Koç sözleri!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
'Aşk ve Gözyaşı'nın Meyra'sı Hande Erçel yeni rolünü anlattı: "Epik bir aşk hikayesi"
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında sona gelindi! Ekosistemde son viraj | Bin sayfalık dev iddianame geliyor
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik!
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe Bugünkü maçlar 18 Eylül 2025 Perşembe 07:31
Mourinho'dan Ali Koç sözleri! Mourinho'dan Ali Koç sözleri! 01:10
Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Terim'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması! 01:10
Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! Tedesco: Kazanmayı hak etmedik! 01:10
F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! F.Bahçe'de milli isme yeni sözleşme kapıda! 01:10
F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! F.Bahçe 90+3'te yıkıldı! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! Beşiktaş'tan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 01:10
F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! F.Bahçe son dakikada penaltı bekledi! 01:09
F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! F.Bahçe tribünlerinde “Ali Koç istifa” sesleri! 01:09
Başakşehir 3 puanla tanıştı! Başakşehir 3 puanla tanıştı! 01:09
Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! Okan Buruk'tan flaş Osimhen sözleri! 01:09
F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon F.Bahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon 01:09