Bouchouari sahalara dönüyor

Fırtına'nın yeni transferi Bouchouari, omzundaki stres kırığı nedeniyle yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalmıştı. Teknik direktör Fatih Tekke, 23 yaşındaki merkez orta sahanın sakatlığını atlattığı ve bireysel çalışmalarına başladığı öğrenildi. 1.65 boyundaki futbolcu, uzun süreli antrenman eksikliğinin yarattığı kas kaybını gidermek için sağlık ekibinin hazırladığı özel kuvvetlendirme programına alındı. Bouchouari'nin izometrik ve izotonik omuz egzersizleri, core bölge çalışmaları ve kademeli saha yüklemeleri ile kısa sürede eski formuna kavuşması bekleniyor.