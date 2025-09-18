CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Kralların düellosu

Kralların düellosu

Fırtına'da gol krallığı yaşayan Fatih Tekke ile G.Antep FK'nın hocası Burak Yılmaz teknik direktörlük kariyerlerinde ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
Kralların düellosu

Cumartesi günü Papara Park, kralların kapışmasına tanıklık edecek. Bir yanda Trabzonspor'un başında Fatih Tekke, diğer yanda Gaziantep FK'nın başında Burak Yılmaz olacak. Bu sezonki ilk yenilgisini geçen hafta F.Bahçe karşısında alan Tekke, Gaziantep FK'nın başına geçtikten sonra çıktığı üç maçı kazanan Yılmaz'ı yenmenin planlarını yaparken Yılmaz da hem yeni ekibiyle yakaladığı seriyi sürdürmek hem de Fırtına'ya karşı vereceği 4. sınavda ilk galibiyetini almanın planlarını yapıyor. Tekke, daha önce Kayseri ve Kasımpaşa ile bordo-mavililere karşı çıktığı 3 maçta da galibiyet yüzü görmeyen Burak Yılmaz'ı bir kez daha eli boş göndermek istiyor. Tekke ve Yılmaz geçen sezon Kasımpaşa- Trabzonspor maçında ilk kez karşılaşırken mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. Kralların ikinci karşılaşması dört gözle beklenmeye başlandı.

G.Saray 3 puan peşinde! İşte Okan Buruk'un E. Frankfurt maçı 11'i
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor
