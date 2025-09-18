CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor 13 yılın en iyisi

13 yılın en iyisi

İlk 5 haftada 2 gol yiyen Fırtına, kalesinde gördüğü gol bakımından son 13 yılın en iyi başlangıcını yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2025 Perşembe 06:50
13 yılın en iyisi

İlk 5 haftada 2 gol yiyen Fırtına, kalesinde gördüğü gol bakımından son 13 yılın en iyi başlangıcını yaptı. Ligde ilk 5 haftada 10 puan toplayan bordo-mavililer, kalesinde de rakiplerine kolay geçit vermedi. Bordo-mavili takım, sırasıyla Kocaeli, Kasımpaşa ve Antalya'yı 1-0 yendi. Ardından Samsun (1-1) ve F.Bahçe (0-1) karşılaşmalarını oynadı. Fırtına en son 2012-13'ün ilk 5 haftasında kale sinde 2 gol görmüştü.

BÜYÜKLERE MAĞLUP OLDU

Teknik direktör Fatih Tekke, Trabzonspor'da şu ana kadar ligde 3 yenilgisini de büyük maçlarda yaşadı. Fırtına, genç çalıştırıcı ile 16 lig maçına çıkarken, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu periyotta 29 puan toplayıp 1.80 puan ortalaması yakaladı. Fırtına, Tekke ile Fenerbahçe'ye 4-1 ve 1-0, Galatasaray'a 2-0 yenildi.

