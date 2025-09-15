CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Takımı çekmeyi düşündük

Takımı çekmeyi düşündük

Trabzonspor Başkanı Doğan, hakem kararlarına ateş püskürdü. Doğan, “Takımı sahadan çekmeyi düşündük. Artık boğazımıza kadar geldi” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 06:51
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dev karşılaşmanın ilk yarısındaki hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün başkanı 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar" ifadelerini kullandı.

PRİM VERDİM

BAŞKAN Doğan şöyle devam etti: "Maçtan sonra Kulüpler Birliği başkanlığından istifa edeyim dedim. Ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği zaman gerekeni yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi. Bu iş böyle yürümez. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. Galibiyet primi verdim."

