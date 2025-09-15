Takımı çekmeyi düşündük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan dev karşılaşmanın ilk yarısındaki hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Bordo-mavili kulübün başkanı 90 dakikanın ardından yaptığı açıklamada "Bir ara takımı sahadan çekmeyi düşündük. Kimsenin kimseye bunu yapmaya hakkı yok. İptal edilen bir golümüz var. Akla, mantığa sığmıyor. Bu kararı verenler, bunu neye dayanarak veriyorlar" ifadelerini kullandı.

PRİM VERDİM

BAŞKAN Doğan şöyle devam etti: "Maçtan sonra Kulüpler Birliği başkanlığından istifa edeyim dedim. Ama oradaki başkanlarımıza haksızlık olur. Bu mücadeleyi tüm kulüplerle, özellikle Anadolu takımlarıyla çok daha sert vereceğiz. Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği zaman gerekeni yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi. Bu iş böyle yürümez. Hocamızı, oyuncularımızı tek tek tebrik ettim. Galibiyet primi verdim."