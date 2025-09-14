CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Fatih Tekke'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm"

Fatih Tekke'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm"

Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kritik maç öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:34 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 18:48
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fatih Tekke'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm"

Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kritik maç öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim.

Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik. Transferde de beklediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım.

Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu."

"Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor."

"Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca, bizden daha güçlüler diyebilirim. Beşiktaş'ı da buna katabilirim. Eksik bölgelerimizdeki, herkesin bildiği, devreye kadar idare edebilirsek, devre arasında da istediğimiz oyuncuları alabilirsek bizim için yarışın içinde olma işi devam eder. Ama kolay bir süreç değil. Hiç beklemediğimiz sakatlıklar da oluyor. Geçen haftadan daha güçlüyüz diyemem. Pina sakat, kalecimiz yeni geldi. Bu problemli anları iyi geçirmemiz gerekiyor. Bugün bir fırsat."

"Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm. Umarım o bölümleri hatasız geçeriz. Anlarda da başarılı olur ve buradan istediğimizi alıp döneriz."

Derbide 11'ler açıklandı
Tedesco:Szymanski'nun pozisyonu...
DİĞER
​Minik adam büyüdü: yakışıklılığıyla göz kamaştırıyor! Cenk Torun’dan oğluna duygusal doğum günü mesajı...
CHP'de "kurultay" davası öncesi yumruklar konuştu! Esenyurt İlçe Kongresi karıştı: "Gürsel Tekin" kavgası
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi?
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Liverpool Burnley kilidini 90+5'te açtı! Liverpool Burnley kilidini 90+5'te açtı! 18:20
Tedesco:Szymanski'nun pozisyonu... Tedesco:Szymanski'nun pozisyonu... 18:12
Serik Spor deplasmanda galip! Serik Spor deplasmanda galip! 18:06
Derbide 11'ler açıklandı Derbide 11'ler açıklandı 17:24
San Marino'da zafer M. Marquez'in! San Marino'da zafer M. Marquez'in! 17:14
Büşra Işıldar dünya ikincisi! Büşra Işıldar dünya ikincisi! 16:45
Daha Eski
Ayhancan Güven 7. oldu Ayhancan Güven 7. oldu 16:30
UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! UEFA’dan Arda Güler paylaşımı! 16:13
Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! Kupada 2. eleme turu maçlarının hakemleri açıklandı! 16:10
İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! İşte Toure’nin satın alma opsiyonu! 15:51
Torino tek attı 3 aldı! Torino tek attı 3 aldı! 15:29
Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! Beşiktaş'ta Jota Silva siftah yaptı! 14:40