Fatih Tekke'den Fenerbahçe derbisi öncesi dikkat çeken açıklama! "Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm"

Trabzonspor, sezonun ilk derbisinde Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Kritik maç öncesinde bordo-mavili ekibin teknik direktörü Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Basketbol Milli Takımımıza bu akşam final maçında başarılar dilerim.

Bizim için zor süreç devam ediyor. İlk periyodu, beklediğimizin üstünde tamamladık. Sakatları tamir edemedik. Transferde de beklediğimiz koşullar oluşmadı. İkinci araya kadar olan dönemi iyi geçirmemiz lazım.

Zor bir maç. Yeni bir teknik adam var Fenerbahçe'de. 3'lü mü oynar, 4'lü mü oynar, ikisine göre de çalışmalarımız oldu."

"Mücadele edeceğiz, umarım puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor."

"Şu anda elimizde bir kadro var. Bana göre, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye bakınca, maliyetlere bakınca, bizden daha güçlüler diyebilirim. Beşiktaş'ı da buna katabilirim. Eksik bölgelerimizdeki, herkesin bildiği, devreye kadar idare edebilirsek, devre arasında da istediğimiz oyuncuları alabilirsek bizim için yarışın içinde olma işi devam eder. Ama kolay bir süreç değil. Hiç beklemediğimiz sakatlıklar da oluyor. Geçen haftadan daha güçlüyüz diyemem. Pina sakat, kalecimiz yeni geldi. Bu problemli anları iyi geçirmemiz gerekiyor. Bugün bir fırsat."

"Bu maçı 2-3 bölümde düşündüm. Umarım o bölümleri hatasız geçeriz. Anlarda da başarılı olur ve buradan istediğimizi alıp döneriz."