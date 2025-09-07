Yüzde yüz hazırım

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, dün sabah saatlerinde özel uçakla Trabzon'a geldi. Taraftarların yer almadığı karşılamada

basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki ofansif orta saha, "Çok mutluyum. Çok motiveyim. Buraya geldiğim için çok mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Benim için önemli bir fırsat, büyük bir kulüpte oynayacağım yine

layabilmek için sabırsızlanıyorum. Tabii ki Trabzonspor hakkında bilgim vardı. Trabzonspor'un Türkiye'deki büyük takımlardan bir tanesi olduğunu tabii ki biliyordum. Menajerim Trabzonspor'un bana olan ilgisinden bahsettikten sonra, hemen zaten takıma katılmak istediğimi, bu ilginin beni çok mutlu ettiğini söyledim. Ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum.

KATKI VERMEK İSTİYORUM

Oyun tarzına da değinen Muçi, topa yakın olmak, gol ve asistleriyle takıma yardımcı olmaya çalıştığını söyledi. 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, "Aslında pozisyonla alakalı bir durum değil. Topa yakın olmak istiyorum tabii ki. Hem gollerime hem asistlerime takıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Aslında yine de dediğim gibi benim adıma da önemli bir fırsat. Kulübe yardımcı olabilmek için önemli bir fırsat. Kulübümüz için de tabii ki önemli. Hocamızın da tabii ki beni istediğini biliyorum. Ben de hocamızla ve takımla başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

BÜTÜN OYUNCULARI BİLİYORUM

Trabzonspor'da kişisel olarak tanıdığı oyuncu olmadığını ifade eden Muçi, "Ancak zaten bütün oyuncular hakkında bilgim var. Hepsini uzaktan da olsa tanıyorum. Ben de içlerine dahil olduktan sonra onların bir parçası olmayı istiyorum. Sanki dışardan gelen birisi gibi değil de sanki hep buradaymış gibi hissettireceklerini zaten biliyorum. Ben de takımıma yardımcı olmak için çok heyecanlıyım, takımımla başlamak için de sabırsızlanıyorum" dedi.

SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Muçi bu sezon Trabzonspor'a kiralık olarak geldiğini ancak satın alma opsiyonunun da bulunduğunu dile getirerek, "Bu sene kiralık olarak buraya geldim ama yanılmıyorsam bir satın alma opsiyonu da mevcut. Ben de tabii ki elimden gelenin en iyisini yapıp takıma beni almaları için belki de onlara ne kadar faydalı olduğumu göstermek için çalışacağım. Tabii ki onun sonunda da satın alma opsiyonunun kullanılıp kullanılmayacağını göreceğiz" diye konuştu.

8.5 MİLYON EURO 5 TAKSİTLE

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi transferini açıkladı. Bordo-mavililer, Arnavut futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Fırtına, Muçi için 3 taksitte 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ernest Muçi'nin satın alma opsiyonu ise 8.5 milyon euro olarak açıklandı.

TEKKE İLE GÖRÜŞTÜM

Teknik direktör Fatin Tekke ile de konuştuğunu dile getiren Ernest Muçi, "Evet farklı pozisyonlarda oynamaya açık bir oyuncuyum. Aslında farklı pozisyonlarda, farklı mevkilerde de forma giyinebiliyorum bunun da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Hocamızla bir görüşmem oldu. Hocamıza inanıyorum, gayet iyi bir hoca olduğunu da düşünüyorum. Ben de tabi ki sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Sezona başlamak için yüzde yüz hazır olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

199. YABANCI TRANSFERİ OLDU

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Muçi bugüne kadar 54 farklı ülkeden oyuncu transfer ederken, en fazla Brezilyalı futbolcular kadroda yer aldı. Trabzonspor, Güney Amerika ülkesinden 19 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Bunun yanı sıra Belçika 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer edildi.