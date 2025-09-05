Trabzonspor'da Fatih Tekke'den Uğurcan Çakır açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır, istifa söylentileri ve transfer gündemi hakkında konuştu.

İşte Tekke'nin açıklamaları:

İSTİFA YANITI

"Biz buraya taraftarın isteği ile geldik. Son yılların en zor döneminde geldik. Taraftarımız istemediği an da buradan gideceğiz. İstifa gibi bir durum söz konusu değiliz. Bir burada aynı taraftarımızın baktığı şekilde yolumuza devam ediyoruz."

MUHAMMED ŞENGEZER VE MUÇİ AÇIKLAMASI

"Söylediğiniz isimler geldi, ikisiyle de ilgileniyoruz. Kaleci tarafı, maddi koşullar bizim istediğimiz gibi olmadı, askıda. Muçi'nin adı dün akşam geldi. Çok beğendiğim, yetenekli bir oyuncu. Görüşmeler devam ediyor. Beklentim olumlu, umarım olur."

UĞURCAN ÇAKIR SÖZLERİ

"Uğurcan ile görüşmem oldu. Uğurcan'ın yaptığı tüm açıklama, her şeyi net açıklıyor. Ben de futbolculuğumda ayrılmak zorunda kaldım. Birçok oyuncu gitti. Bizim sevgimiz, kızgınlığımız eşit derecede. Bunlar bu işin doğasında var. Bazen sizin elinizde olmayan kararlar da olabiliyor.

Bunlarla devam etmek zorundasınız. 3 tane genç oyuncumuz var. Bunlardan özellikle Onur Alp yeni başladı. Fenerbahçe maçında kalede kimin olacağı ilk düşündüğüm şey. Onur Alp'in sakatlığı var. İnşallah o maça kadar yetişir."

"TÜRK KALECİ BULAMIYORUZ"

"Bir yıl kiralık bir kaleci olabilir. Türk kaleci bulamıyoruz. Yabancı, sınırdan dolayı sıkıntımız var. Çok iyi kalecilerde çok ciddi rakamlar oluyor. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

PINA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA

"Dört haftada en çok ritim yakalayan oyuncuydu. Umarım bir an önce döner ama Fenerbahçe maçına yetişir gibi durmuyor. Çok fazla alternatifimiz yok. Yavaş yavaş belirleyeceğiz."

"10 NUMARA DEDİĞİNİZ ŞEY 10 NUMARA OLMAYABİLİR"

"10 numara dediğiniz şey, 10 numara olmayabilir. Beklentimiz olan ve araştırdığımız oyuncular var. Avrupa'da transfer kapandığı için gelebilecek oyuncular da belli. Biz bu sıkıntının içinde yine her mevkiye oyuncu bakıyoruz."

"RABBİME BUNUN İÇİN ŞÜKREDİYORUM"

"Sosyal medyayla ilgilenmediğim için Rabbime şükrediyorum. Çok ciddi, alakası olmayan şeylerle ilgili gündem oluşuyor çünkü. Biz sürekli buradayız. İnsanlar yorum yapıyor. Yorumların bazıları doğru olabilir ama çoğunluğu yanlış. Ben sahiciliğimi kaybedemem. Sistem bunu, sahiciliği kaybetmenizi istiyor ama ben kaybedemem!"