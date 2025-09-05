CANLI SKOR ANA SAYFA
Zielinski hamlesi

Zielinski hamlesi

Inter'de rotasyon oyuncusu konumunda bulunan Zielinski, Torino ve Udinese maçlarında sonradan oyuna girip toplamda 18 dakika süre alabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 06:51
Zielinski hamlesi

Inter'de rotasyon oyuncusu konumunda bulunan Zielinski, Torino ve Udinese maçlarında sonradan oyuna girip toplamda 18 dakika süre alabildi. Geçen sezon ise 39 karşılaşmada 1762 dakika forma giyen tecrübeli futbolcu, 2 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı. Kaptanlığını yaptığı Polonya Milli Takımı'nda kariyeri boyunca tam 99 maça çıkan Zielinski'nin transferinde şartlar sonuna kadar zorlanacak.

12 Eylül'e kadar orta sahaya iki takviye birden yapmayı planlayan Fırtına'da, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla çalışmalar hız kazandı. Bu doğrultuda gündemdeki oyunculardan biri; Piotr Zielinski... Daha önce de istenen fakat teklife soğuk bakan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, İnter'den hiçbir kulübe gitmedi. İtalyan devinin ayrılmasına sıcak baktığı Polonyalı yıldız konusunda bordo-mavililer yeniden harekete geçti. Piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Zielinski'nin ilk etapta satın alma opsiyonlu kiralanması hedefleniyor.

