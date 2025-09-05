CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Wagner Pina şoku! Sakatlık...

Trabzonspor'da Wagner Pina şoku! Sakatlık...

Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavili ekip, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlık yaşayan ve oyundan çıkan Wagner Pina'nın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 13:16 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2025 Cuma 13:22
Trabzonspor'da Wagner Pina şoku! Sakatlık...

Wagner Pina'nın sakatlığı ile ilgili olarak Trabzonspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Wagner Pina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 4. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

İfadeleri yer aldı.

