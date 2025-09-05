Trabzonspor'da Wagner Pina şoku! Sakatlık...

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Wagner Pina'nın sakatlığı ile ilgili olarak Trabzonspor resmi web sitesinden yapılan açıklamada,

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, futbolcumuz Wagner Pina'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, 'Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 4. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina'nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır' dedi."

İfadeleri yer aldı.