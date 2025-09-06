CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şengezer için teklif

Şengezer için teklif

Hem yerli hem de yabancı kaleci adayları değerlendiren bordo-mavili yönetimin gündemine gelen son isim, Başakşehir’in file bekçisi Muhammed Şengezer oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Şengezer için teklif

Uğurcan Çakır'ı rekor bir bedelle Galatasaray'a gönderen Trabzonspor, bu boşluğu doldurmak için kaleci arayışlarını hızlandırdı. Hem yerli hem de yabancı adayları değerlendiren bordo-mavili ekibin gündemine gelen son isim, Başakşehir'in file bekçisi Muhammed Şengezer oldu. Konuyla ilgili Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Trabzonspor'dan 28 yaşındaki kaleci için resmi bir teklif geldiğini doğruladı. Gümüşdağ, "Muhammed Şengezer için Trabzonspor tarafından bir teklif geldi. Bir görüşme oldu evet, düşüneceğiz" açıklamasını yaparak transferin masada olduğunu belirtti. Bursaspor altyapısında yetişen ve daha sonra Başakşehir'e transfer olan Şengezer, kulübüyle sözleşmesini kısa süre önce uzatmıştı.

TAKAS ÖNERİSİ

Trabzonspor'un Başakşehir ile Muhammed için bir toplantı yaptığı ve transfer şartlarını görüştüğü öğrenildi. Borservis bedeli üzerinde pazarlıklar sürerken, takas teklifi de masaya geldi. Bordo mavili kurmayların, 28 yaşındaki eldivene karşılık Başakşehir'e Vişça ve Ozan Tufan'ı önerdiği öğrenildi. Görüşmeler devam ediyor.

