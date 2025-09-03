UEFA Gençlik Ligi kurası çekildi

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

2025-2026 UEFA Gençlik Ligi yerel şampiyonluk turu kura çekimi gerçekleşti. Bu aşamada mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı, 17 Eylül ve 01 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak NFA Be1–HJK Helsinki karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Bordo-mavili U19 takımı ilk karşılaşmasını, 22 Ekim-05 Kasım 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde deplasmanda oynayacak.