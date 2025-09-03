CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
UEFA Gençlik Ligi kurası çekildi

UEFA Gençlik Ligi kurası çekildi

Trabzonspor U19 takımı, 2025-2026 sezonu UEFA Gençlik Ligi’ne hazırlanıyor. Geçen sezon finale kadar yükselip tarihi bir başarı elde eden U19 takımının yeni sezondaki rakibi belli oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 Çarşamba 06:51
UEFA Gençlik Ligi kurası çekildi

2025-2026 UEFA Gençlik Ligi yerel şampiyonluk turu kura çekimi gerçekleşti. Bu aşamada mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı, 17 Eylül ve 01 Ekim 2025 tarihlerinde oynanacak NFA Be1–HJK Helsinki karşılaşmasının galibiyle eşleşecek. Bordo-mavili U19 takımı ilk karşılaşmasını, 22 Ekim-05 Kasım 2025 tarihleri arasında belirlenecek bir günde deplasmanda oynayacak.

